США: санкции по "Северному потоку - 2" будут расширены

В Вашингтоне остались, очевидно, недовольны решением ряда стран ЕС всё-таки достроить "Северный поток — 2". Поняв, что перспективный рынок ускользает из рук, Штаты снова начали использовать "шантаж санкциями".

Речь идёт о документе, который выпустил Госдепартамент США. В нём указано: санкции будут распространяться не только на непосредственных строителей газопровода, но и тем, кто им помогает. В первую очередь опасность нависает над судовладельцами и специалистами портов.

"Россия использует свои трубопроводы для экспорта энергоресурсов, чем создаёт региональную зависимость от своих поставок. В дальнейшем эта зависимость станет рычагом для политического, экономического и военного влияния, ослабления европейской безопасности и подрыва интересов национальной безопасности и внешней политики США. Эти трубопроводы также уменьшают энергетическую диверсификацию Европы и, следовательно, ослабляют энергетическую безопасность Европы", — указано в документе.

Госдепартамент отметил: все суда, которые помогают в прокладке трубопровода, а также все компании, которые их модернизируют или дооснащают, получили 30 дней (начиная с 20 ноября), чтобы прекратить свои работы.