Лондон хочет помешать сотрудничеству РФ с рядом стран

Российские дипломаты ответили на обвинения Лондона в кибератаках и "возмущении спокойствия" в глобальном интернете. Напомним, что тему "российских хакеров" поднимали и в Вашингтоне — также с использованием данных Лондона.

По словам российских дипломатов, подобные заявления — не что иное, как попытка Британии вмешаться в отношения России с рядом стран и испортить их. Например, сообщая о якобы готовившихся атаках на инфраструктуру Олимпиады в Токио и Сеуле, Лондон старается "насолить" отношениям "РФ — Япония" и "РФ — Южная Корея".

"Эти "старания" разрушительны для российско-британских отношений и для международного престижа Великобритании", — выступили с заявлением дипломаты.

Провокации такого рода — часть "информационной войны" против России, уверены эксперты.