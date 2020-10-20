Помпео: РФ - крупнейший возмутитель спокойствия в глобальном интернете

В Вашингтоне уверены: Россия не только пренебрегает международными нормами кибербезопасности, но и работает с группами хакеров, которые саботируют политические проекты по всему миру.

В частности, россиян обвинили в распространении вируса NotPetya (2017 год) и кибератаках на инфраструктуру южнокорейской Олимпиады. Также, по данным британских аналитиков, российские хакеры готовили ряд операций на Олимпиаде в Токио, но её перенесли.

Рассказать о "безответственности" России в киберпространстве поподробнее решил глава Госдепа США Майк Помпео. Политик сообщил: Москве необходимо немедленно прекратить "возмущать спокойствие" глобального интернета.