Немецкий депутат: "Северный поток - 2" спас коронавирус

Несмотря на все метания Берлина и неоднозначную позицию Ангелы Меркель, "Северный поток — 2" всё же очень нужен Германии. И дело даже не в официальных договорённостях: жителям страны необходимо дешёвое топливо в разгар пандемии.

Немецкий депутат Гуннар Линдеманн сообщил: немцы по показателю трат на отопление и электричество — в лидерах ЕС, и такое лидерство — явно не то, чего хотело бы добиться немецкое правительство. Отказ от российского газа ударил бы в первую очередь по простым немцам, которые далеки от политики и просто хотят комфортной жизни.

"Сокращение работы или ее потеря уменьшили доходы многих немцев. Только более дешевые поставки газа из России могут обеспечить энергоснабжение в долгосрочной перспективе. Германии нужен "Северный поток — 2", — высказался Линдеманн.

В случае замены российского газа американским цены выросли бы сразу на 30%, что стало бы сильным ударом по рейтингам руководства страны. К тому же из-за пандемии жители Германии вынуждены урезать расходы — и более дешевое топливо пришлось бы как нельзя кстати.