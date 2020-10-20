Эксперт: нужно не наказывать за бездетность, а поощрять семьи

Председатель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая 12 октября в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила о необходимости ввести в России налог на бездетность. По ее мнению, налог должен взиматься с женщин и мужчин репродуктивного возраста, а платеж мог бы составлять 500 рублей в месяц.

Власти идут привычным путём — вместо повышения уровня жизни для стимулирования рождаемости придумывают очередной налог. Почему в политике повышения рождаемости и в целом "организации семей" подход настолько однобок: "дадим денег / введём штраф — и всё получится"?

Комментирует специально для "Правды. Ру" Валерий Рязанский, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике.

Налог на бездетность вводить не нужно

"Совершенно очевидно, что эту меру вводить нельзя, ее не будут вводить. С этой мерой никто не согласиться. Конечно, нужны меры, которые мотивируют к рождению и к семейной жизни, конечно, к рождению детей. Такие меры в основном реализуются", — рассказывает эксперт.

Рязанский приводит пример: материнский капитал, например, достаточно долго и успешно помогает поддержать семьи. Ведутся разговоры о том, чтобы сделать бессрочным такого рода инициативы. Это требует, конечно, обсуждений, дополнительных ресурсов. Но пока материнский капитал продлен, он работает как мера социальной поддержки весьма существенно.

"Меры поддержки есть. Вопрос, достаточно их или нет, всегда будет актуален в силу понятных причин. Но это возможности нашей экономики, нашего бюджета", — уточняет Рязанский.

Нужно расширять меры поддержки

Важно учитывать и возможности, которые дают меры поддержки, расширять эти возможности. Например, такая мера, как земельные участки для многодетных семей: не тянет многодетная семья построить отдельный дом — они могут воспользоваться правом и продать свой земельный участок, получать дополнительный доход для решения своих житейских ситуаций, уточняет эксперт.

"Расширяется и форма использования материнского капитала. Сначала можно было то, что там прописано: пенсия, учеба, приобретение жилья. Но сейчас возможностей больше, и чем дальше будет продвигаться история этого вопроса, тем больше будет вариантов. Уйдет с повестки №1 приобретение жилья, потому что, может быть, семья уже имеет жилье, значит, пойдут другие расходы, связанные с обустройством семейной жизни, вплоть до приобретения хорошего семейного автомобиля. Я думаю, что со временем и это произойдёт", — рассказывает Рязанский.

Тренд использования возможностей государства должен быть направлен не в сторону наказания за бездетность, а, наоборот, в сторону поощрения семей с детьми, резюмирует эксперт.

Материал подготовлен специально для "Правда. Ру".