Власти не планируют ещё один "режим нерабочих дней"

Несмотря на довольно нестабильную ситуацию с коронавирусом в некоторых регионах, в целом обстановка в стране нормальная, так что каких-то жёстких мер власти вводить не планируют. "Режим нерабочих дней" и массовая "самоизоляция" — пока не на повестке дня Кремля.

Данные приводят в РБК со ссылкой на собственные источники среди чиновников. По данным инсайдеров издания, в этом вопросе Владимир Путин доверяет специалистам, а те говорят, что необходимости в "локдауне" нет.

Ранее с похожим заявлением перед СМИ выступил Дмитрий Песков, который официально разъяснил: в Кремле не думают о том, чтобы вводить жёсткий карантин, а также о подготовке "специального обращения" президента.

Напомним: ранее режим нерабочих дней вводился с конца марта по 11 мая и вызвал неоднозначную реакцию населения. На фоне "парализованного" бизнеса резко выросла безработица, что увеличило нагрузку на бюджет в части поддержки потерявших работу россиян.