"Коронавирусные" выплаты на детей хотят продлить

В связи с продолжающимися кризисом и сложной обстановкой на рынке труда население России необходимо и дальше поддерживать финансово. Помимо уже объявленных сумм и сроков поддержки, депутаты решили уточнить, какие именно пособия и выплаты продлят.

В числе первых "на очереди" — выплаты на первого и второго ребёнка.

Выплаты родителям, у которых есть один или два ребёнка возрастом до трёх лет, хотят продлить до 1 марта 2021 года. Законопроект уже подготовлен и отправлен в комитет Совета Федерации по соцполитике.

"Выплаты продлеваются сначала на срок до достижения ребёнком возраста двух лет, а затем — на срок до достижения им трёхлетнего возраста", — уточняют в СМИ.

По словам экспертов, важно помнить: данные выплаты люди смогут получить только в случае, если на каждого члена семьи приходится не более двух прожиточных минимумов. Процесс получения денег будет прежним: подавать заявки не нужно, всё пройдёт в автоматическом режиме.