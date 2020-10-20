Госдума в срочном порядке продлит закон о детских выплат

Уже сегодня, 20 октября, Госдума намерена сразу в трех чтениях принять законопроект, который продлит до 1 марта 2021 года действие закона об автоматическом (без предоставления пакета документов) назначении ежемесячных выплат в связи с рождением первого или второго ребенка.

Об этом сообщил первый вице-спикер Александр Жуков.

По его словам, "такой порядок" действовал до 1 октября в качестве временной меры на период пандемии. Теперь же ясна необходимость в его продлении.

"Во вторник же планируем его (законопроект) направить в Совет Федерации, чтобы они могли тоже его одобрить", — сказал Жуков.

Поправки, пролонгирующие срок этой антикризисной меры поддержки, в Госдуму были внесены 14 октября.