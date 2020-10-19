Штаты восстанавливают базу подводных лодок у границ РФ

США, расторгнув возможность подписать договор СНВ на "временных" (и выгодных обеим сторонам) условиях, продолжают наращивать "давление" на Россию.

По данным СМИ, речь идёт о базе Olavsvern, расположенной всего в 350 км от российской границы.

База располагается в Норвегии и строилась изначально как объект "холодной войны". Она интересна тем, что расположена практически в скале: над доками около 300 метров сплошных горных пород.

Судьба базы после окончания "холодной войны" описывается одной фразой — никому не нужна. Правительство Норвегии содержать её не хотело, а частники от такого сомнительного "актива" открещивались. Последнее её "назначение" — сдача в аренду, как ни странно, под российские исследовательские проекты.

Теперь же Штаты хотят базу расконсервировать и восстановить: об этом сообщает норвежская вещательная корпорация NRK. Переговоры уже ведутся, и на стороне Штатов норвежский МИД: там уже разрешили снова сделать базу военной. В NRK уточняют, что база примет три подводные лодки класса "SeaWolf".