Лавров - о перемирии в Карабахе: надежды не оправдались

Несмотря на все попытки устроить переговоры, а затем — проконтролировать соблюдение гуманитарного перемирия стороны конфликта в Нагорном Карабахе продолжают обвинять друг друга в провокациях. Из-за этого срывается выполнение положений, зафиксированных в документе о перемирии.

Итогами встречи с визитёрами из Армении и Азербайджана, прошедшими в Москве, стали "разрушенные надежды". По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, нужен механизм контроля за соблюдением условий перемирия.

"Надежды на перемирие не оправдались. Теперь необходимо прекратить нагнетать конфронтационную риторику и остановить боевые действия в Нагорном Карабахе", — отметил Лавров.

Ранее Лавров также успел пообщаться с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и рассказать ей, какие именно шаги Россия считает верными в данной ситуации. Необходима совместная работа российских, армянских и азербайджанских представителей.