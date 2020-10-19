Китай, когда-то являвшийся лишь "производственной площадкой" с дешёвой рабочей силой, поставил перед собой задачу превратиться в поставщика высокотехнологичной продукции. От электромобилей до смартфонов и оборудования 5G — все это стало частью плана "Made in China 2025" ("Сделано в Китае 2025").
План "Made in China 2025" предполагает примерно то же: переход от роли низкокачественного производителя "чужих" к высококлассному производителю "своих" товаров. Цель состоит в том, чтобы стимулировать сперва внутренний рынок, а затем выйти на мировой.
Не пора ли нашими властям запускать программу "Сделано в России"? Очевидно, что одной нефтью "сыт не будешь". Прокомментировал вопрос для "Правды.Ру" руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.
"Мы находимся в отличие от Китая в более противоречивой ситуации.
Во-первых, у нас есть частные проекты, госкорпорации, есть работа, которую проводят различные коммерческие организации, например, в IT-сфере. Есть упускаемые возможности.
Например, в связи с пандемией Министерство народного просвещения явно упустило возможность заказать программу-аналог Zoom, которая принадлежит Microsoft, и начать замещать хотя бы внутренний рынок, а потом предложить продукт на внешний.
На внешнем рынке они могли бы просто сделать заказ, какая-то из российских компаний — "Касперский", "Яндекс", кто-то из лидеров сделали бы такой продукт (я просто уверен, что сделали) и мы вытеснили бы американцев, вытеснили бы Microsoft", — уверен Колташов.
По мнению эксперта, во многом на ситуацию повлиял закон "О науке и об образовании". Все процессы были бюрократизированы до такой степени, что люди буквально занимались только заполнением бумаг.
"Молодых учёных всячески "заминают", то есть они не могут закончить аспирантуру. Аспирантуру они заканчивают, степеней они не получают.
Причём доходит до возмущенного ропота иностранных студентов — среднеазиатских, сирийских, которые говорят: "А что мы у вас учились? Мы не получаем научные степени? Это что за бред у вас в законе?". Там начинается огромная бездна бюрократических штук", — высказывается эксперт.
Лучшим шагом, по мнению Колташова, станет дебюрократизация науки, возвращение образования и научных исследований в нормальное русло. Например, как и сделали китайцы: целью должен быть конкретный результат.
"А у нас сейчас везде цели — форматная отчётность и объемы отчётности. Это проблема, которую нужно решать", — уверен эксперт.
По словам Колташова, можно было бы в судебном порядке спросить с людей, которые готовили все эти документы, лоббировали и в комитетах их читали. Этого, скорее всего, не будет, поэтому лучше отменять и начинать контрреформу для того, чтобы мы могли работать тоже эффективно.
"Потому что любые правильные инициативы, исходящие сверху, будут губиться в силу прежде принятых неправильных решений. Система работает против этого", — резюмирует Колташов.
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