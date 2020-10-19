"Made in China 2025": Россия не сможет "догнать и перегнать" Китай?

Китай, когда-то являвшийся лишь "производственной площадкой" с дешёвой рабочей силой, поставил перед собой задачу превратиться в поставщика высокотехнологичной продукции. От электромобилей до смартфонов и оборудования 5G — все это стало частью плана "Made in China 2025" ("Сделано в Китае 2025").

План "Made in China 2025" предполагает примерно то же: переход от роли низкокачественного производителя "чужих" к высококлассному производителю "своих" товаров. Цель состоит в том, чтобы стимулировать сперва внутренний рынок, а затем выйти на мировой.

Не пора ли нашими властям запускать программу "Сделано в России"? Очевидно, что одной нефтью "сыт не будешь". Прокомментировал вопрос для "Правды.Ру" руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.

"План писали на бумаге": бюрократия не даёт работать

"Мы находимся в отличие от Китая в более противоречивой ситуации. Во-первых, у нас есть частные проекты, госкорпорации, есть работа, которую проводят различные коммерческие организации, например, в IT-сфере. Есть упускаемые возможности. Например, в связи с пандемией Министерство народного просвещения явно упустило возможность заказать программу-аналог Zoom, которая принадлежит Microsoft, и начать замещать хотя бы внутренний рынок, а потом предложить продукт на внешний. На внешнем рынке они могли бы просто сделать заказ, какая-то из российских компаний — "Касперский", "Яндекс", кто-то из лидеров сделали бы такой продукт (я просто уверен, что сделали) и мы вытеснили бы американцев, вытеснили бы Microsoft", — уверен Колташов.

По мнению эксперта, во многом на ситуацию повлиял закон "О науке и об образовании". Все процессы были бюрократизированы до такой степени, что люди буквально занимались только заполнением бумаг.

"Это что за бред у вас в законе?": удивляются все

"Молодых учёных всячески "заминают", то есть они не могут закончить аспирантуру. Аспирантуру они заканчивают, степеней они не получают. Причём доходит до возмущенного ропота иностранных студентов — среднеазиатских, сирийских, которые говорят: "А что мы у вас учились? Мы не получаем научные степени? Это что за бред у вас в законе?". Там начинается огромная бездна бюрократических штук", — высказывается эксперт.

Лучшим шагом, по мнению Колташова, станет дебюрократизация науки, возвращение образования и научных исследований в нормальное русло. Например, как и сделали китайцы: целью должен быть конкретный результат.

"А у нас сейчас везде цели — форматная отчётность и объемы отчётности. Это проблема, которую нужно решать", — уверен эксперт.

По словам Колташова, можно было бы в судебном порядке спросить с людей, которые готовили все эти документы, лоббировали и в комитетах их читали. Этого, скорее всего, не будет, поэтому лучше отменять и начинать контрреформу для того, чтобы мы могли работать тоже эффективно.