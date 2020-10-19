Российское правительство выделит ещё 35 млрд на поддержку безработных

В связи со сложными условиями на рынке труда, вызванными пандемией коронавируса, власти РФ выделят дополнительные средства для поддержки потерявших работу россиян. Примерная цифра на текущий момент — 35 млрд рублей.

О мерах поддержки рассказал председатель кабмина Михаил Мишустин в рамках совещания с вице-премьерами. Ключевой момент — необходимость назначать не стандартное, а максимально возможное пособие, чтобы люди могли без проблем пережить кризисные времена и спокойно поискать новые вакансии.

"Дополнительно правительство выделяет ещё более 35 млрд рублей. Они пойдут на поддержку безработных во всех регионах. Важно, чтобы все, кто остался без работы, вовремя и регулярно получали положенные выплаты. Люди оказались в непростой ситуации, государство должно их поддержать", — подчеркнул Мишустин.

Мишустин также напомнил: предоставление выплат на несовершеннолетних детей также необходимо производить вовремя. Суммарный объем средств под эту и другие задачи — более 165 млрд рублей.