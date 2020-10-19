Депутат "ЕР": ждём от государства поддержи при осложнениях от прививок

Проблема с прививками и нежеланием многих семей их делать выходит в нынешних условиях на первый план. Для того, чтобы как-то гарантировать населению их безопасность, стоит ввести специальные меры поддержки, применяемые в случае осложнений.

С такой идеей выступил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия"). Политик уточнил: необходимо чётко прописать все меры поддержки, ответственности и прочие аспекты в специальном регламенте.

"Врачи должны тщательно обследовать детей на предмет медотвода. Должна быть четкая инструкция для этого и персональная ответственность. А в случае наступления побочных эффектов государство должно гарантировать гражданам полную поддержку и защиту", — высказался Огуль.

Напомним, что ранее вопрос с прививками обсуждался в контексте новых технологий: депутаты выступили с идеей "электронных прививочных паспортов". Благодаря им власти смогут составить чёткую картину о количестве привитых и непривитых.