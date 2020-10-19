Привычная многим практика выдвижения спортсменов, артистов, музыкантов и прочих публичных людей в депутаты Госдумы, похоже, надоела населению настолько, что от неё готовы отказаться.
По данным замглавы генсовета "ЕР", сенатора Сергея Перминова, в "ЕР" будут теперь опираться в первую очередь на "профессиональные компетенции". А ключевым моментом в подборе депутатов станет оценка того, насколько много "практической пользы" они могут принести.
Перминов отметил, что пришли к такому решению не просто так: проводился соцопрос, в рамках которого людей спрашивали о желаемых качествах депутатов.
"Социология показывает, что избиратели хотят видеть в лице депутатов тех людей, которые обладают профессиональными компетенциями в различных сферах, которые могут принести практическую пользу.
Ориентация на таких людей — это не какая-то специальная установка партии, а здравый смысл. Это запрос, который есть в обществе. И задача партии — отвечать на запросы избирателей", — подчеркнул Перминов.
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