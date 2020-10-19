"ЕР" отказывается от выдвижения в Госдуму артистов и музыкантов

Привычная многим практика выдвижения спортсменов, артистов, музыкантов и прочих публичных людей в депутаты Госдумы, похоже, надоела населению настолько, что от неё готовы отказаться.

По данным замглавы генсовета "ЕР", сенатора Сергея Перминова, в "ЕР" будут теперь опираться в первую очередь на "профессиональные компетенции". А ключевым моментом в подборе депутатов станет оценка того, насколько много "практической пользы" они могут принести.

Перминов отметил, что пришли к такому решению не просто так: проводился соцопрос, в рамках которого людей спрашивали о желаемых качествах депутатов.