Скотт Риттер: Путин переиграл Трампа по СНВ-3

Несмотря на то что американцы решительно отказались продлевать СНВ "как есть", Кремль всё равно остался в выигрыше. Москва показала — у неё есть чёткая, взвешенная и логичная политика в этом вопросе, тогда как "метания" Вашингтона удивляют даже самих американцев.

В интервью для RT Independent своё мнение по данному вопросу озвучил экс-командир разведки США Скотт Риттер. Эксперт рассказал: Путин очень грамотно расставил приоритеты, указав на фундаментальность документа по СНВ и предложив разумный подход — спокойную двустороннюю доработку.

Но всё испортили в администрации Трампа — ответственный за переговоры по СНВ Маршалл Биллингсли настолько хотел предоставить документ Трампу до выборов (причём с условиями США), что в итоге просто не смог пойти на компромисс.

"Американская сторона выдвинула свои собственные предложения, представленные как "предварительные условия" для продления нового СНВ. Сергей Лавров, ознакомившись с ними, сообщил: предложения были сформулированы как вне самого Договора, так и вне позиции [России]. Они предусматривали пятилетнее продление "нового" СНВ",- пишет Риттер.

Риттер также рассказал, что Байден готов в этом вопросе к компромиссам.