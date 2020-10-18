Президент России Владимир Путин рассказал, что "не очень хорошо" учился в университете и сразу же нашёл этому причину.
"Я, может быть, и не очень хорошо учился в университете, потому что пива много ел в свободное время", — пояснил глава государства.
Напомним, Путин ранее неоднократно признавался в любви к пиву. На одном из последних интервью российский лидер заявил, что старается отказаться от хмельных напитков, поскольку они "портят фигуру".
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