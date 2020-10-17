Путин повысил размер некоторых штрафов

Президент России Владимир Путин повысил размер штрафов за нарушение правил хранения, комплектования, учёта или использования архивных документов.

Ранее жителей РФ штрафовали за такие нарушения на сумму от 100 до 300 рублей. Теперь штраф будет составлять от 1 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 3 до 5 тысяч рублей.

Для юридических лиц предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Примечательно, что размер данных штрафов не повышался последние 13 лет.