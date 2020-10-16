Аксёнов: решение США по пролётам над Крымом - "просветление"

Заявление экспертов Федерального реестра США о том, что в районе Крыма снова может летать гражданская авиация Штатов, вызвало оперативную реакцию властей региона. Ситуацию прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Политик отметил: данное решение стоит считать "просветлением" в головах чиновников США. В Крыму, по данным главы полуострова, не раз фиксировались попытки повлиять на уклад жизни региона извне, но контроль безопасности всегда оставался ключевой задачей властей.

"Решение свидетельствует о некотором "просветлении" в умах американской власти в определённых вопросах и о том, что в США способны воспринимать реальность и действовать прагматично", — отметил Аксёнов.

Напомним, что запрет со стороны США был введён ещё в 2014 году. Он касался так называемой "зоны FIR" (в данной зоне самолёты "ведутся" комплексами аэропорта) Симферополя.