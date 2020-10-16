В ЕС попросили РФ вернуться в "трёхсторонний формат" работы по MH17

После того, как сожаление по поводу выхода российских экспертов из "трёхстороннего формата" работы по делу MH17 ("Малазийский Боинг") выразил министр внутренних дел Нидерландов Стеф Блок, попросить РФ вернуться решили и в ЕС.

По итогам очередного саммита к российским экспертам обратились с предложением возобновить сотрудничество.

"Европейский совет призвал Российскую Федерацию продолжить трехсторонние переговоры с Австралией и Нидерландами по вопросу уничтожения рейса МН17", — уточняется в документе, переданном СМИ.

По словам чиновников ЕС, в блоке стараются приложить все усилия для установления истинной причины трагедии в небе над Украиной.

Напомним, что в российском МИД заявили о возмутительной позиции Нидерландов: власти страны отметили, что "считают виновной Россию", даже не дождавшись финального решения рабочей группы. При этом в Нидерландах уже успели и подать иск против РФ.