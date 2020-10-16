После того, как сожаление по поводу выхода российских экспертов из "трёхстороннего формата" работы по делу MH17 ("Малазийский Боинг") выразил министр внутренних дел Нидерландов Стеф Блок, попросить РФ вернуться решили и в ЕС.
По итогам очередного саммита к российским экспертам обратились с предложением возобновить сотрудничество.
"Европейский совет призвал Российскую Федерацию продолжить трехсторонние переговоры с Австралией и Нидерландами по вопросу уничтожения рейса МН17", — уточняется в документе, переданном СМИ.
По словам чиновников ЕС, в блоке стараются приложить все усилия для установления истинной причины трагедии в небе над Украиной.
Напомним, что в российском МИД заявили о возмутительной позиции Нидерландов: власти страны отметили, что "считают виновной Россию", даже не дождавшись финального решения рабочей группы. При этом в Нидерландах уже успели и подать иск против РФ.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.