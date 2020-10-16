Эксперт - о коронавирусе в РФ: надо понять, где у нас узкие места

Нет смысла в России вводить карантинные меры и приостанавливать экономику для борьбы с коронавирусом. Такое мнение озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в РАНХиГС.

Пока в Роспотребнадзоре говорят, что в целом всё неплохо, в Европе вводят очередные жёсткие карантины, самоизоляцию, закрывают рестораны и кафе. У властей РФ есть какой-то свой план на случай проблем — или просто нет желания вводить карантин из-за необходимости потом поддерживать население финансово?

"Правда. Ру" пообщалась с экспертом — специально для наших читателей ситуацию разъяснил Владимир Круглый, член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России.

"Ситуация с коронавирусом непростая, она ухудшается"

"По сегодняшней сводке побит очередной рекорд вновь заболевших, и самое печальное — увеличивается количество умерших от коронавирусной инфекции. За сегодняшний день в России — 232 человека, это очень много. И количество нарастает", — рассказывает Круглый.

Эксперт уверен: система здравоохранения в стране работает с перегрузкой. Во многих регионах те места, которые выделены для коронавирусной инфекции, уже заполнены, и разворачиваются сейчас в срочном порядке дополнительные. Ещё есть проблемы с медицинским персоналом практически во всех регионах.

"В нашей стране не ставится задача полностью уничтожить вирус, победить, во всяком случае, на сегодняшний день — карантинными мероприятиями, как это делается в странах Азии — в Китае или во Вьетнаме, где проводится поэтапное очищение от вируса регионов и таким образом полная ликвидация эпидемии. У нас так же, как в Европе, принята более мягкая тактика, тактика сосуществования с вирусом. Может быть, это имеет в виду Анна Юрьевна", — уточняет Круглый.

"Надо понять, где у нас узкие места"

При этом жёсткие меры были бы губительны для экономики РФ, рассказывает эксперт. Но на другой чаше весов — здоровье и жизнь людей. Президент говорил, что у нас все-таки в основе лежит здоровье граждан. Поэтому нужно очень осторожно, — но вводить меры.

"Надо понять, где у нас узкие места, наибольшая угроза заражения и локально там действовать. Например, транспорт. Если говорить про регионы, это маршрутные такси, они по-прежнему переполнены. Даже если следят за тем, чтобы люди были в масках, всё равно необходимо ограничивать количество пассажиров. Такие моменты важны", — сообщает Круглый.

Эксперт считает, что оптимальным шагом будет устройство в каждом регионе штаба по предотвращению коронавирусной инфекции. Именно там смогут выявлять "узкие места" и локально, но жёстко действовать.

"Будем надеяться, что локдауна не будет", — резюмирует Круглый.

Материал подготовлен специально для "Правда. Ру".