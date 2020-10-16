Путин предложил продлить договор СНВ на год без дополнительных условий

Постоянные "метания" США по договору СНВ, видимо, порядком утомили Кремль: Владимир Путин предложил продлить его в текущем виде сроком на год "без дополнительных условий". Это даст дипломатам возможность спокойно обговорить детали.

Путин подчеркнул: в договоре, а также в той стабильности, которую он гарантирует, заинтересованы не только в Москве и Вашингтоне, но и во всём мире. Это фундаментальный документ, так что спешка недопустима.

"У меня есть предложение, а именно — продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год. Все государства мира заинтересованы в сохранении стратегической стабильности", — отметил российский лидер.

Проработать вопрос Путин поручил главе МИД Сергею Лаврову.