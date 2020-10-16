Постоянные "метания" США по договору СНВ, видимо, порядком утомили Кремль: Владимир Путин предложил продлить его в текущем виде сроком на год "без дополнительных условий". Это даст дипломатам возможность спокойно обговорить детали.
Путин подчеркнул: в договоре, а также в той стабильности, которую он гарантирует, заинтересованы не только в Москве и Вашингтоне, но и во всём мире. Это фундаментальный документ, так что спешка недопустима.
"У меня есть предложение, а именно — продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год. Все государства мира заинтересованы в сохранении стратегической стабильности", — отметил российский лидер.
Проработать вопрос Путин поручил главе МИД Сергею Лаврову.
"В самое ближайшее время попробуйте получить от них хоть какой-то внятный ответ", — распорядился глава государства.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.