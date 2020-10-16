Песков: ситуация с заболеваемостью коронавирусом - под контролем

Российские власти внимательно следят за динамикой заболеваемости и будут оперативно реагировать на изменение обстановки. На текущий момент в Кремле характеризуют скорость эпидемии в РФ как "очень сильную".

По данным, приведённым Дмитрием Песковым, пресс-секретарём Владимира Путина, в целом власти держат ситуацию под контролем.

"Принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы подвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали, надо признать", — высказался Песков.

Напомним, власти РФ не планируют пока вводить второй "тотальный каратин", к которому уже прибегли в ряде европейских стран. По данным на 15 октября в стране впервые со "старта" коронавирусной пандемии зарегистрировано 15 000 заболевших за сутки, обновив рекорд.