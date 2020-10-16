Полянский: в "деле Навального" множество нестыковок

"Дело Навального" — прекрасный повод для стран Запада увеличить градус спекуляций касательно истинных причин этого инцидента. Однако в ходе постоянных обвинений России западные политики допускают множество недомолвок и оговорок, которые приводят порой к курьёзным результатам.

В частности, версия с "покушением" полна нестыковок, например, в версии Берлина фигурирует отравление "Новичком" через бутылку с водой. При этом трогавшие бутылку люди не отравились. Бутылка, к слову, находится в России, так что непонятно, как именно в Германии сумели установить следы "Новичка" на ней.

"Бутылка со следами некоего вещества и остальные вещдоки — у вас! Навальный и его сопровождающие, которых для следствия нужно допросить, тоже. В версии с "покушением" на его жизнь масса нестыковок", — высказался первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Политик попросил коллег из Европы дать какие-то разумные объяснения и, наконец, начать совместную работу над расследованием.