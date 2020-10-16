Депутат Госдумы: нужно разорвать отношения с Нидерландами

В связи с действиями Нидерландов, власти которых заняли принципиальную позицию по поводу работы над расследованием катастрофы "Малазийского Боинга", необходимо или приостановить, или вовсе разорвать отношения с этой страной.

Такую позицию занял депутат Госдумы Алексей Журавлёв ("Родина"), который предложил как минимум отозвать из Нидерландов посла РФ.

"В связи с оголтелой антироссийской позицией Нидерландов в рамках этого псевдорасследования России следовало бы вообще приостановить дипломатические отношения с королевством и отозвать оттуда нашего посла", — высказался Журавлёв.

По мнению российской стороны, участники расследования (в частности, Нидерланды) превратили его из рабочего процесса в политический диспут, в результате которого невозможна конструктивная работа. Власти Нидерландов даже подали иск в Гаагу против РФ, не дожидаясь окончательных итогов расследования, что возмутительно.