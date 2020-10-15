Путин: по всей России сейчас обостряется проблема безработицы

Несмотря на все усилия властей, проблема безработицы остаётся в РФ весьма острой. Это хорошо заметно на примере отдельных субъектов Федерации, о чём не преминул рассказать президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с главой Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашидом Темрезовым.

По словам Путина, в ЧКР количество безработных достаточно большое. Глава региона согласился с Путиным и отметил: необходимо создание большего количества рабочих мест. К счастью, в регионе уверенно растут два сектора — сельскохозяйственный и промышленный.

"И в то же время достаточно высокий уровень безработицы. Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране", — подчеркнул Путин. "Решение проблемы — в создании и развитии реального сектора экономики, создании новых высокотехнологичных рабочих мест. У региона большой потенциал в сфере туризма", — отметил Темрезов.

По заверениям чиновника, уже к 2023 году в регионе будут созданы более 3000 новых рабочих мест.