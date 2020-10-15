Кремль допускает временную приостановку финансовой поддержки Киргизии

В Киргизии на данный момент имеет место системный кризис, при котором органы власти не работают в полную силу. Соответственно, финансовую помощь властям страны имеет смысл временно приостановить.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле считают такой шаг оправданным и будут ожидать стабилизации ситуации, чтобы возобновить помощь.

"Там сейчас нет правительства как такового, и мы видим кризисный момент в республике, поэтому, конечно, до того, как заработают все ведомства, все организации, определенная пауза имеет смысл", — рассказал Песков.

Несмотря на отставку президента Киргизии, страна остаётся для России надёжным и близким партнёром по целому ряду направлений. Поэтому взаимодействие с Бишкеком ни в коем случае не "обрывается".

Напомним, что президент страны, Сооронбай Жээнбеков, 15 октября заявил о своём уходе с поста. По словам политика, он хочет лишь мира и спокойной жизни для граждан страны, поэтому не собирается "цепляться за власть".