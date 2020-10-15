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Эксперты РФ покинули группу, расследующую крушение Boeing 777

Созданная ранее трехсторонняя группа "РФ — Австралия — Нидерланды", эксперты которой проводила расследование причин крушения малазийского Boeing 777 на территории Украины, больше не отвечает логике и здравому смыслу. Поэтому российские эксперты в ней участвовать не будут.

Эксперты РФ покинули группу, расследующую крушение Boeing 777

Такое заявление пришлось сегодня из МИД РФ. В ведомстве отметили: эксперты из России продолжат помогать расследованию, просто будут делать это в другом формате. Нынешний же, "трехсторонний" формат оказался перечёркнут "недружественными" действиями Нидерландов.

"Недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них.

С точки зрения дипломатов РФ следствие было предвзято. Это является официальной причиной выхода страны из консультационной группы", — уточняют СМИ.

Напомним, что власти Украины всё ещё обвиняют в трагедии власти ДНР и ЛНР. В катастрофе погибли 298 человек.

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