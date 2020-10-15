Минфин купил часть "Аэрофлота" на деньги из ФНБ

Необычное применение деньгам из Фонда национального благосостояния (ФНБ) нашли в Министерстве финансов РФ.

Пока власти рапортуют о том, что "не будут распечатывать кубышку" и помогать населению в период пандемии, Минфин покупает на средства из ФНБ акции "Аэрофлота".

Общая сумма сделки, по уточнённым данным, — 40,94 млрд рублей.

"Осуществлено приобретение 682 306 260 акций данного общества на сумму 40 938,38 млн рублей", — уточняют в Минфине.

Данная покупка позволила Минфину получить 20,01% активов "Аэрофлота", а также довести суммарный процент "российской доли" в "Аэрофлоте" до 51,2.

Эксперты отмечают, что пандемия сильно ухудшила финансовое состояние "Аэрофлота", что не замедлило сказаться на политике компании по возврату средств. В итоге "Аэрофлоту" и прочим авиаперевозчикам разрешили не отдавать деньги за билеты, если рейс не состоялся.