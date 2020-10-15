Власти китайского Наньчана подарили Уфе 20 000 масок

Традиция "городов-побратимов", как оказалось, может приносить не только выгоды культурного и дипломатического обмена, но и помощь в случае пандемии.

Из китайского города Наньчана, который считается городом-побратимом Уфы с 2016 года, пришёл приятный подарок: 20 000 одноразовых защитных масок. По информации пресс-службы властей Уфы, города связывают давние и тёплые отношения:

проводятся регулярные встречи представителей;

ведётся обмен опытом;

организуются общие мероприятия.

Маски, добавили в пресс-службе, будут бесплатно розданы жителям Уфы в самом скором времени.

Напомним, что ситуация с коронавирусом в целом по РФ достаточно нестабильна. По мнению властей, во многих регионах руководство не в состоянии проконтролировать соблюдение масочного режима и прочие меры предосторожности, что ведёт к скачкам заболеваемости.