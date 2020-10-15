Жириновский: Навальный не посмеет вернуться в Россию

Несмотря на все свои заявления о намерении вернуться из Германии в Россию, Алексей Навальный никогда этого не сделает — он знает, что ему грозит тюрьма за сговор с иностранной разведкой или за клевету.

Таким мнением Владимир Жириновский поделился в эфире радиостанции "Эхо Москвы.

По словам лидера ЛДПР, "место Навального — за решёткой" и отношении него должно быть возбуждено уголовное дело за клевету на "огромное количество" россиян за последние 10 лет".

Владимир Вольфович также считает, что Навальный "связан с иностранными спецслужбами " и что именно они оплачивают все его счета.

"Он никогда больше не приедет сюда, в Россию, потому что знает, что ничего хорошего ему не светит", — сказал Жириновский.

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