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Пушкина настаивает: отношение государства к ЛГБТ надо пересматривать

Экс-телеведущая, а ныне депутат Госдумы от ЕР Оксана Пушкина уверена, что госполитика в части отношения к гомосексуализму "нуждается в корректировке".

Пушкина настаивает: отношение государства к ЛГБТ надо пересматривать

"По сравнению с Западной Европой, Россия, как известно, очень консервативна, когда речь заходит о правах ЛГБТ. И это надо менять. Консерватизм, фундаментализм и гомофобия никогда не приводили ни одно государство к счастливому будущему. Сексуальная ориентация не может быть основанием для ограничения гражданских прав", — заявила она в интервью "Новой газете".

Напомним, что на международном уровне Россию критикуют за то, что её правовая позиция в отношении гомосексуализма менее либеральна, чем в большинстве других стран Европы:

  • у нас в стране запрещены однополые браки и гражданские союзы,
  • гомосексуальные пары не могут усыновить ребенка,
  • не приветствуется проведение гей-парадов.

Оксана Пушкина известна своей поддержкой ЛГБТ-тематики. Ранее в этом году она заявила о своем несогласии с предложенными тогда поправками к "Семейному кодексу "страны, которые запрещали бы однополым парам вступать в брак или усыновлять детей, назвав эти законы "безумными".

Помимо вопросов прав геев, Пушкина также была на переднем крае борьбы за права женщин и, стала одним из авторов нового закона о домашнем насилии.

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