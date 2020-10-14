Россия не верит, что новый договор СНВ с США может быть подписан, потому что достижение взаимопонимания невозможно на фоне ультиматумов Вашингтона.
Так заявил Сергей Лавров в интервью сразу трём российским радиостанциям.
Главу МИДа спросили, видит ли он перспективу того, что обе страны — РФ и США — согласятся продлить соглашение до 2026 года.
"Такой перспективы нет. Лично я такой перспективы не вижу, — ответил министр. — Мои коллеги, которые работают с американской делегацией, её (перспективы) тоже не видят. Мы просто объясняем, что говорить языком ультиматумов невозможно".
Но, по словам Лаврова,
Москва не закрывает дверь для переговоров и не ограничивает контакт с Вашингтоном по этому вопросу.
Напомним, что переговоры о продлении нового СНВ, которые ранее были отложены на полтора года, возобновились в июне.
Но зашли в тупик из-за нежелания Вашингтона искать компромисс и требований в адрес России оказать давление на Китай, чтобы он присоединился к сделке, который, в свою очередь говорит, что у него нет таких планов.
Подписанный в 2010 году новый договор СНВ остается единственным крупным соглашением о нераспространении ядерного оружия между Россией и США после одностороннего выхода Дональда Трампа из Договора о ядерных силах средней дальности два года назад.
Срок действия СНВ истекает в феврале.
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