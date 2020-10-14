Чиновники объяснили рост заболеваемости коронавирусом в РФ

Заболеваемость коронавирусом в России достаточно высокая: в ряде регионов сохраняется негативная обстановка. Однако у властей есть объяснение тому, почему же в некоторых регионах ситуация лучше, а в некоторых — хуже.

По данным заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой, ключевым моментом стали меры против пандемии. И в тех регионах, где не удалось проконтролировать их соблюдение, ситуация ухудшилась.

Ситуация на данный момент выглядит следующим образом:

в 38 регионах число заболевших растёт;

в 29 ситуация с заболеваемостью нестабильная;

в 18 заболеваемость в пределах нормы.