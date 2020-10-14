Заболеваемость коронавирусом в России достаточно высокая: в ряде регионов сохраняется негативная обстановка. Однако у властей есть объяснение тому, почему же в некоторых регионах ситуация лучше, а в некоторых — хуже.
По данным заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой, ключевым моментом стали меры против пандемии. И в тех регионах, где не удалось проконтролировать их соблюдение, ситуация ухудшилась.
Ситуация на данный момент выглядит следующим образом:
"В тех регионах, где фиксируется значительный рост заболеваемости, недостаточно реализуются санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе отсутствовал контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и общественном транспорте и не были введены ограничения на проведение массовых мероприятий", — уточнила Голикова.
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