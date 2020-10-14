"Народный ультиматум", объявленный президенту Белоруссии Александру Лукашенко Светланой Тихановской, вызывал крайне неоднозначную реакцию во властных структурах многих стран. Так, в Госдуме уже успели окрестить требования Тихановской "политическим терроризмом".
С какой же точки зрения разумнее рассматривать этот ультиматум? "Политический терроризм", акт отчаяния, мера, против которой у власти нет рычагов? Специально для "Правды. Ру" эксклюзивный комментарий дал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
"Во-первых, зря депутаты так безответственно раскидываются такими словами, как терроризм.
Теперь все терроризм. Даже устные требования со стороны представителя оппозиции уйти в отставку уже терроризмом называется", — уверен Жарихин.
Требования Тихановской, на взгляд эксперта, вполне нормальные.
"Она потребовала, он отказался. Какие проблемы? Он собирается уходить в отставку? Не собирается. Она потребовала к какому-то сроку? Потребовала. Он не выполнил? Не выполнил.
Значит, она еще раз потребует для мобилизации своего электората, который устал ходить на эти митинги непонятно зачем и для чего. И она это чувствует", — рассказывает Жарихин.
Встречи Тихановской с западными политиками публику не особо взволновали, так что она решила обратиться к Лукашенко. И поэтому особо обращать внимание, обзывать террористкой, хоть и политической, это перебор, считает Жарихин.
"Она делает свое дело, президент делает свое дело.
Президент остается на своем месте, вроде пытается заниматься даже реформой Конституции. Тихановская на своем месте — сидит за границей и призывает народ. Не из Лондона, так из Вильнюса — за неимением Лондона.
Как наши революционеры тоже призывали народ повернуть штыки против антинародного царства.
У наших потом получилось, а у неё вряд ли получится", — резюмирует Жарихин.
Материал подготовлен специально для "Правда. Ру".
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