Эксперт об ультиматуме Тихановской: вряд ли у неё получится

"Народный ультиматум", объявленный президенту Белоруссии Александру Лукашенко Светланой Тихановской, вызывал крайне неоднозначную реакцию во властных структурах многих стран. Так, в Госдуме уже успели окрестить требования Тихановской "политическим терроризмом".

С какой же точки зрения разумнее рассматривать этот ультиматум? "Политический терроризм", акт отчаяния, мера, против которой у власти нет рычагов? Специально для "Правды. Ру" эксклюзивный комментарий дал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Депутатам не стоит бросаться словами

"Во-первых, зря депутаты так безответственно раскидываются такими словами, как терроризм. Теперь все терроризм. Даже устные требования со стороны представителя оппозиции уйти в отставку уже терроризмом называется", — уверен Жарихин.

Требования Тихановской, на взгляд эксперта, вполне нормальные.

"Она потребовала, он отказался. Какие проблемы? Он собирается уходить в отставку? Не собирается. Она потребовала к какому-то сроку? Потребовала. Он не выполнил? Не выполнил. Значит, она еще раз потребует для мобилизации своего электората, который устал ходить на эти митинги непонятно зачем и для чего. И она это чувствует", — рассказывает Жарихин.

"Тихановская делает своё дело"

Встречи Тихановской с западными политиками публику не особо взволновали, так что она решила обратиться к Лукашенко. И поэтому особо обращать внимание, обзывать террористкой, хоть и политической, это перебор, считает Жарихин.

"Она делает свое дело, президент делает свое дело. Президент остается на своем месте, вроде пытается заниматься даже реформой Конституции. Тихановская на своем месте — сидит за границей и призывает народ. Не из Лондона, так из Вильнюса — за неимением Лондона. Как наши революционеры тоже призывали народ повернуть штыки против антинародного царства. У наших потом получилось, а у неё вряд ли получится", — резюмирует Жарихин.

Материал подготовлен специально для "Правда. Ру".