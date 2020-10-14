Кремль: в одиночку танго танцевать не получится

Диалог с Западом — то, чему в Кремле всегда рады. Отношения России и ЕС могли бы быть гораздо лучше при продуктивном и наполненном взаимоуважением политическом диалоге.

Поэтому в Москве всегда "за" возобновление переговоров и их развитие. Однако Западу стоит помнить: "в одиночку танго танцевать не получится".

"Очевидно, что в свое время не Россия была инициатором свертывания диалогов по всем возможным направлениям, — констатировал Песков. — Очевидно, что именно Россия не встречает понимания в своих попытках как-то возобновить этот диалог. И очевидно, что Россия, конечно, не готова сталкиваться с таким отношением, с которым сталкиваемся на фоне инцидента с берлинским пациентом", — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Кремля в отношении диалога с Западом остаётся прежней: конструктивное и основанное на взаимном доверии общение принесёт пользу обеим сторонам.