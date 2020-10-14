Лавров рассказал, почему в РФ не расследуют "отравление Навального"

Несмотря на все заявления Берлина о том, что Москва якобы не спешит заниматься расследованием покушения на Навального, специалисты МВД ведут проверку. Нападки Германии не соответствуют истине — в Берлине недоговаривают и искажают факты.

Простой пример: власти ФРГ сообщили, что в России не хотят возбуждать уголовное дело по Навальному. Однако в "деле Навального" настолько много нестыковок и настолько мало фактов, что возбудить дело невозможно. Поэтому силами МВД проводится проверка, в том числе отправляются запросы по совместной работе в немецкие органы правопорядка.

"В Германии должны уважать международные обязательства и предоставить данные по Навальному. Но там на данные просьбы отвечают вопросом: почему Россия им не верит?" — высказался глава российского МИД Сергей Лавров.

Позиция Москвы на данный момент не изменилась: вся история с Навальным — провокация, потому что ни медики из РФ, ни медики из "Шарите" не нашли каких-либо отравляющих веществ в анализах оппозиционера.