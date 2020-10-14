МИД РФ: Турция не является стратегическим союзником России

Турция — давний партнёр России по целому ряду направлений. Между странами установлены достаточно прочные отношения, турецкие курорты стабильно популярны у россиян. Но рассматривать Турцию как стратегического союзника РФ на текущий момент не нужно.

"Мы никогда не квалифицировали Турцию как стратегического союзника. Это партнёр на многих направлениях. Мы стараемся помогать урегулировать ливийский кризис, работаем в Сирии. Турция также отстаивает свои интересы. Много стран имеют в регионе свои интересы за пределами границ. Важно, чтобы они были транспарентными. Считаю, что в Сирии она была соблюдена", — высказался глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул: да, Россия и Турция совместно работали, например, по Ливийскому кризису, по Сирии. Но это скорее партнёрство, в частности, именно партнёрство Анкары, Москвы и Тегерана помогло существенно снизить влияние в регионе террористических группировок.