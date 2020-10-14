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Глава МИД Армении поблагодарил Лаврова за успешные переговоры

В прошедших в Москве переговорах по Карабахскому кризису, которые закончились подписанием "гуманитарного перемирия", огромную роль сыграл глава российского МИД Сергей Лавров. Поблагодарить коллегу решил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Глава МИД Армении поблагодарил Лаврова за успешные переговоры

По данным Мнацаканяна, в ходе переговоров (длились 11 часов) обсуждались различные варианты работы по урегулированию конфликта, а также конкретные шаги, которые необходимо сделать обеим сторонам. Несмотря на то, что в итоге согласован был план всего из 4 пунктов, работа дипломатов оказалась очень сложной.

"Потребовалось 11 часов, для того чтобы прийти к этим четырем пунктам, которые выразились в совместном заявлении. И здесь, я вам скажу, очень важную роль сыграл Сергей Викторович Лавров", — поблагодарил Лаврова Мнацаканян.

Также политик отметил: в Армении отдают себе отчёт в том, что представители НКР также имеют "свое слово" в данной непростой ситуации.

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