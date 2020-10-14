Глава МИД Армении поблагодарил Лаврова за успешные переговоры

В прошедших в Москве переговорах по Карабахскому кризису, которые закончились подписанием "гуманитарного перемирия", огромную роль сыграл глава российского МИД Сергей Лавров. Поблагодарить коллегу решил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

По данным Мнацаканяна, в ходе переговоров (длились 11 часов) обсуждались различные варианты работы по урегулированию конфликта, а также конкретные шаги, которые необходимо сделать обеим сторонам. Несмотря на то, что в итоге согласован был план всего из 4 пунктов, работа дипломатов оказалась очень сложной.

"Потребовалось 11 часов, для того чтобы прийти к этим четырем пунктам, которые выразились в совместном заявлении. И здесь, я вам скажу, очень важную роль сыграл Сергей Викторович Лавров", — поблагодарил Лаврова Мнацаканян.

Также политик отметил: в Армении отдают себе отчёт в том, что представители НКР также имеют "свое слово" в данной непростой ситуации.