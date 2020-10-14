Помпео осудил избрание РФ в Совет ООН по правам человека

Решение ООН принять в Совет по правам человека не только Китай и Кубу, но и РФ вызывало резкую критику в Вашингтоне. По словам американской администрации, подобные "реформы" нужно остановить, потому что у всех вышеназванных государств "ужасные" показатели в плане соблюдения прав людей.

Выступавший с сообщением по поводу изменения состава Совета по правам человека Майк Помпео (госсекретарь США) отметил: Штаты вышли из структуры ещё в 2018 году, и с того момента начались проблемы.

"После нашего выхода Соединенные Штаты призвали государства-члены ООН незамедлительно принять меры по реформированию совета, прежде чем это станет непоправимым. К сожалению, эти призывы остались без внимания, и сегодня Генеральная Ассамблея ООН снова избрала страны с ужасными показателями в области прав человека, включая Китай, Россию и Кубу. Венесуэла была избрана в 2019 году",- высказал недовольство Помпео.

Напомним: российские представители попали в Совет после перерыва в 4 года.