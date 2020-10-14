Боррель заявил, что ЕС хочет сотрудничать с Россией

Евросоюз хочет, чтобы каналы связи с Россией оставались открытыми, а сотрудничество в разных сферах, представляющих обоюдный интерес, расширялось.
Так заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после встречи с Сергеем Лавровым.
Боррель добавил, что
ЕС продолжит отстаивать свои интересы и ценности, в том числе, уважение международного права и фундаментальных прав.
Напомним, что ранее глава Российского МИД не исключил вероятности прекращения диалога с Евросоюзом. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.
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