Боррель заявил, что ЕС хочет сотрудничать с Россией

Евросоюз хочет, чтобы каналы связи с Россией оставались открытыми, а сотрудничество в разных сферах, представляющих обоюдный интерес, расширялось.

Так заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после встречи с Сергеем Лавровым.

Боррель добавил, что

ЕС продолжит отстаивать свои интересы и ценности, в том числе, уважение международного права и фундаментальных прав.

Напомним, что ранее глава Российского МИД не исключил вероятности прекращения диалога с Евросоюзом. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.