В случае, если станы Евросоюза не вернутся в формат взаимоуважительного диалога с Россией Москва может прекратить общение с Брюсселем.
Так заявил глава российского МИД.
"Люди, отвечающие там (на Западе) за внешнюю политику, не понимают, что диалог должен быть взаимоуважительным. Вероятно, нам надо просто на некоторое время перестать с ними общаться. Тем более что Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят", — сказал Лавров.
По словам Сергея Викторовича, Евросоюз "неподобающе" ведет себя в ситуации с Навальным.
Глава российской дипломатии напомнил, что из Брюсселя в адрес Москвы постоянно звучат сетования на то, что Россия "не пользуется предоставляемыми ей шансами объясниться".
"Мы хотим понимать, можно ли с учетом ситуации вести хоть какой-нибудь бизнес с ЕСРоссии пора перестать ориентироваться на европейских партнеров, мерить себя их аршином и оглядываться на их оценки", — сказал Лавров.
Астролог планирует открыть своё шоу.