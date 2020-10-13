Попытка вести дела с позиции "мы лучше вас", а также нагнетание нездоровой антироссийской атмосферы и дестабилизация уже достигнутых договорённостей через санкции — плохой вариант для работы с Россией.
Поэтому политикам ЕС стоит сменить риторику, а также перестать создавать надуманные проблемы. Примерно такой вывод можно сделать, изучив материалы разговора Сергея Лаврова с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.
Разговор вышел плодотворным: были рассмотрены как проблемы Карабаха, так и процессы по минским договорённостям.
"С российской стороны было подчёркнуто, что нагнетание антироссийских настроений в ЕС, создание под надуманными предлогами новых раздражителей в отношениях с Россией не отвечает целям стабилизации обстановки в Европе.
Отмечено, что эти отношения могут основываться исключительно на равноправии и взаимном уважении интересов, для чего некоторым странам, задающим тон в Евросоюзе, необходимо отказаться от попыток вести дела с позиций собственного превосходства и признать безальтернативность честного, с фактами в руках, диалога", — уточняется в сводке для СМИ.
Сольное выступление Лолиты посетили тысячи поклонников эпатажной певицы.