Лавров: ЕС необходимо признать безальтернативность честного диалога

Попытка вести дела с позиции "мы лучше вас", а также нагнетание нездоровой антироссийской атмосферы и дестабилизация уже достигнутых договорённостей через санкции — плохой вариант для работы с Россией.

Поэтому политикам ЕС стоит сменить риторику, а также перестать создавать надуманные проблемы. Примерно такой вывод можно сделать, изучив материалы разговора Сергея Лаврова с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.

Разговор вышел плодотворным: были рассмотрены как проблемы Карабаха, так и процессы по минским договорённостям.