Депутат Госдумы назвал ультиматум Тихановской политическим терроризмом

"Народный ультиматум", объявленный президенту Белоруссии Александру Лукашенко Светланой Тихановской, вызывал крайне неоднозначную реакцию во властных структурах многих стран. Так, в Госдуме уже успели окрестить требования Тихановской "политическим терроризмом".

"Если серьёзно, это уже натуральный политический терроризм", — высказался депутат Госдумы Алексей Журавлёв ("Родина").

Напомним: Тихановская сообщила, что у Лукашенко есть 13 дней, чтобы выполнить ряд требований оппозиции, в числе которых — его отставка.

"Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. 25 октября мы объявляем народный ультиматум", — уточняет Тихановская.

Если требования не будут выполнены, Тихановская обещает устроить "глобальную забастовку" с остановкой работы промпредприятий и магазинов, а также блокированием дорог по всей стране.