Эксперт: конфликт в Карабахе могут завершить лишь российские миротворцы

Несмотря на подписанное соглашение о прекращении обеими сторонами огня, и Азербайджан, и Армения продолжают проведение военных операций. Об этом сообщают источники в МИД обеих стран.

Что же нужно сделать для стабилизации ситуации в регионе, если перемирие не помогает, угрозы ЕС "надавить" — тоже, а заявления мировых лидеров (Путина в том числе) игнорируются?

Рассказывает специально для читателей "Правды.Ру" Виктор Водолацкий, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

"Это единственный вариант"

"Только лишь вариант, когда президенты Азербайджана и Армении согласятся с введением российских миротворческих сил на территорию Нагорного Карабаха, принесёт спокойную жизнь гражданам. Это единственный вариант, ему альтернативы просто не существует, потому что любые переговоры, любые контактные группы всегда будут упираться в те силы, которые влияют на принятие положительных решений, которые хотят войны", — уверен Водолацкий.

Эксперт подчёркивает: обеспечить безопасность нахождения вместе, как это было когда-то в Советском Союзе, могут сегодня только лишь миротворческие силы Российской Федерации.

"Я уже это неоднократно повторял. Это пример того же Приднестровья, где постоянно шла гражданская война. И только лишь благодаря нашим миротворческим силам сегодня там мир, спокойствие и стабильность. Такой вариант нужно принять и поставить в этом точку", — резюмирует Водолацкий.

Материал подготовлен специально для "Правды.Ру".