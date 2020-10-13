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Медведев: в НАТО хотят ограничить работу России в Арктике

Страны, входящие в НАТО, и особенно США, стремятся ограничить работу российских специалистов на территории Арктики.

Медведев: в НАТО хотят ограничить работу России в Арктике

Для этого применяется весь привычный НАТО "арсенал": от санкционных "пакетов" до бравирования войсками альянса у российских границ. Такая позиция НАТО создаёт излишнюю напряженность, а также влияет на национальную безопасность РФ.

"Мы заинтересованы в развитии мирного сотрудничества в этом регионе. Но есть и другие, к сожалению, примеры.

Известно, что отдельные государства, прежде всего, Североатлантического альянса, включая и Соединенные Штаты Америки, пытаются настойчиво ограничивать нашу деятельность в Арктике.

Методы здесь применяются самые разные: от наращивания военной активности рядом с нашими границами до санкционного давления", — высказался по поводу действий НАТО зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее по поводу "арктического вопроса" своим мнением поделился на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя, который отметил, что Арктику нужно считать "зоной сотрудничества, а не конфронтации".

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