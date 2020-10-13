Россия продолжает внимательно следить за ситуацией в Нагорном Карабахе и делает всё для скорейшего решения проблемы дипломатическим, мирным путём.
В частности, помимо организованной в Москве встречи представителей Армении и Азербайджана, по итогам которой был подписан документ о перемирии, ситуацию "мониторит" Минобороны РФ.
По данным пресс-службы Ведомства, Сергей Шойгу сегодня, 13 октября, успел пообщаться с турецким коллегой Хулуси Акаром в рамках телефонных переговоров. Обсуждались вопросы перемирия в Карабахе и пути дальнейшего урегулирования конфликта.
"Главной целью данной работы, включая проводимые министром обороны РФ Сергеем Шойгу переговоры со своими коллегами из различных стран, является немедленное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и переход к переговорам конфликтующих сторон для нормализации обстановки в регионе.
Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили вопросы стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и обменялись мнениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике и в Ливии", — уточняется в сообщении Минобороны РФ.
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