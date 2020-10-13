Сергей Шойгу пообщался с Хулуси Акаром по поводу Карабаха

Россия продолжает внимательно следить за ситуацией в Нагорном Карабахе и делает всё для скорейшего решения проблемы дипломатическим, мирным путём.

В частности, помимо организованной в Москве встречи представителей Армении и Азербайджана, по итогам которой был подписан документ о перемирии, ситуацию "мониторит" Минобороны РФ.

По данным пресс-службы Ведомства, Сергей Шойгу сегодня, 13 октября, успел пообщаться с турецким коллегой Хулуси Акаром в рамках телефонных переговоров. Обсуждались вопросы перемирия в Карабахе и пути дальнейшего урегулирования конфликта.