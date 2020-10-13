Хайко Маас рассказал, как Россия может спасти отношения с ФРГ

Несмотря на проблемы, которые характерны для российско-германских отношений последних лет, Германия видит в России надёжного союзника и партнёра. Страны связаны межу собой экономически и культурно, также у них много общего с исторической точки зрения. Так что восстановить "охлаждённые" отношения можно всегда.

Как именно это можно сделать, рассказал глава МИД Германии Хайко Маас. Политик сообщил: в первую очередь Россия обязана соблюдать ключевые, основные правила, на которых строятся международные отношения.

"Уважение и соблюдение основополагающих международных правил, будь то на Украине, будь то согласно Конвенции о запрещении химического оружия, являются предпосылкой восстановления доверия", — уточнил Маас.

По его словам, успешное следование этим принципам поможет снова вернуть в отношения драйв, характерный для 2000-х годов. Кроме того, нельзя забывать о правах человека, о принципах демократии и миропорядка.