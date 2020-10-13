Депутат Госдумы: россияне платят "тайный налог на детность"

Вместо того, чтобы задумываться о "налоге на бездетность" (идея которого гуляла по властным коридорам), в Госдуме предложили решать проблему "налога на детность". Именно такой налог, причём вне зависимости от своего желания, платят россияне с детьми.

На проблему обратил внимание депутат блока "Единая Россия" Антон Горелкин. По словам Горелкина, нужно поддерживать семьи с детьми намного активнее, чем это делается сейчас.

"Проблема современного общества в том, что при появлении в семье ребенка или, тем более, двух-трех, уровень материального благополучия резко падает. Фактически, наши граждане платят скрытый "налог на детность". Именно эту проблему надо решать. Хороший пример: инициатива нашего президента субсидировать ставку по ипотеке для семей с детьми. И дальше нужно идти в этом направлении", — рассказал Горелкин.

Напомним: "налог на бездетность" предложила глава "Совета матерей" Татьяна Буцкая. Работать схема должна была просто: если у человека "репродуктивного возраста" нет детей, он должен платить около 500 рублей в месяц. В Минфине от инициативы поспешили откреститься и заявили, что она даже не рассматривается как рабочая.