Могут ли цифровые деньги помочь властям в поддержке населения?

Народный банк Китая планирует протестировать систему электронных платежей. В рамках пилотного проекта жителям района Луоху (город Шэньчжэнь) раздадут 10 млн цифровых юаней, сообщает портал ИТ-новостей из КНР cnTechPost.

В Китае "раздача", конечно же, проводится не как мера поддержки населения, а как вариант тестирования "цифровых юаней" — но сам принцип очень интересен. Может, и российским властям (которым так не нравится идея "вертолётных денег") придумать что-то похожее для поддержки граждан? Какие-то сертификаты, "цифровые бонусы"?

Своё мнение специально для "Правда. Ру" высказал Константин Ордов, профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова.

"Если вам кажется, что цифровые деньги способны внести какой-то дополнительный вклад с борьбой с бедностью, то нет"

"На сегодняшний день нам с вами не надо бежать в какой-нибудь ЖЭК, чтобы написать заявление с просьбой оказать нам финансовую помощь. Правительство может само выделить людей, которые действительно нуждаются, и без необходимости личного контакта обеспечить перевод в безналичной форме. Так что на сегодня эта китайская новинка не позволит ни облегчить, ни отяготить страдание тех, кто потерял доход", — рассказывает Ордов.

"Цифровая экономика интересна тем, что позволит скинуть с плеч банки"

Эксперт подчёркивает: цифровая экономика интересна тем, что позволит нам скинуть со своих плеч банки, которые мы никак не можем заставить кредитовать — и которые почему-то либо видят в каждом из нас повышенные риски, тем самым беря повышенные процентные ставки по кредитам, либо собирают достаточно существенный процент за каждую операцию.

"Я надеюсь, что китайцы в рамках своего эксперимента смогут понять, насколько помимо национальной валюты можно было бы обеспечить ещё хождение валюты "рангом" ниже, то есть какие-то разновидности цифровых валют", — отметил Ордов.

Однако важно понимать: есть большая сложность. Если ввести такие системы, то не получится быстро менять "правила игры". В этом — одна из причин медленного и слабого развития бизнеса: бесконечное количество законов, изменений в них. И цифровые активы в данном случае — то, что может стать "выходом из порочного круга".

"К сожалению, китайцы, а не Центральный банк Российской Федерации у нас являются хедлайнерами этого процесса", — резюмирует Ордов.

Материал подготовлен специально для "Правда. Ру".