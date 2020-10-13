Полянский: "дело Навального" выглядит как провокация

Ситуация по "делу Навального", которая стремительно подбирается к принятию в ЕС пакета санкций против ряда россиян, выглядит скорее провокацией, чем убедительным уголовным делом.

Обвинения в сторону России до сих пор не подкреплены доказательствами, а ОЗХО и Германия "переводят стрелки" друг на друга.

Ситуацию прокомментировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, который заявил: обвинения мало того, что голословны, так ещё и построены по принципу "кто, если не Россия". Якобы "засекреченные" данные, на основе которых строится обвинение, в Москве так и не получили, и поэтому уголовное дело начать на территории РФ невозможно.

Полянский отметил: Западу стоит сотрудничать с Россией.